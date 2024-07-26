Burundi'de 3 kişide M çiçeği hastalığı tespit edildi

Burundi’nin ekonomi başkenti Bujumbura'da 3 kişide M çiçeği (mpox) virüsüne rastlandı.

Burundi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz itibarıyla Kamemge Askeri Hastanesi'ne 5 kişinin ateş, eklem ağrısı ve yaygın döküntüye neden olan şüpheli M çiçeği şikayetiyle başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, tetkiklerin ardından söz konusu kişilerin 3'ünde M çiçeği virüsüne rastlandığı duyuruldu.

Virüse karşı bütün tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, M çiçeği testi sonucu pozitif çıkan kişilerle temas kuranların incelemeden geçeceği bildirildi.

Burundi’nin komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 23 Temmuz’da hızla yayılan M çiçeği salgınının bölgesel yayılma riski olduğu uyarısı yapılmıştı.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 166 M çiçeği vakası tespit edildi.

- Şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz’da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC’nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü.

Virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da ölümlere yol açmıştı.