Buse İlkin Yerli Tasarım Ödülünü teslim aldı

Haber Merkezi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), "2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. BirGün gazetesi sayfa tasarımcısı Buse İlkin Yerli, ödül aldı.

Ankara Çankaya’daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde dün düzenlenen törende gazetemiz sayfa tasarımcılarından Yerli, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” için hazırladığı sayfa tasarımı ile ödüle layık görüldü. Burada konuşan Yerli, “Baskılara karşı hep birlikte direneceğiz” başlığı ile hazırladığı tasarımla kadına şiddete ve cinayetlerine dikkat çektiğini anlattı. Yerli, kadına yönelik baskı ve şiddetin her geçen gün arttığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sayfa 25 Kasım'da çıkardığımız kadın ekinin bir parçası. Sayfada 2023’te kadınların maruz bırakıldığı şiddeti anlattık. Bu ekin üzerinden neredeyse 6 ay geçti. Türkiye'de kadına uygulanan baskı ve erkek şiddetinde değişen bir süreç yaşanmadı. İktidarın her hamlesi kadınları ev ile sınırlayan 'makul aile' içine sıkıştırmayı amaçlıyor. Ama bunun karşısında kadınların mücadelesi dimdik duruyor. Bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğiz.”