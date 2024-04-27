Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası kadınlar 52 kilo finalinde Rus boksör Anastasiia Kool’u yenerek altın madalya kazandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u, yarı finalde ise Bulgar sporcu Venelina Poptoleva’yı geçerek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa Şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda aldığı altın madalya ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. 2019’da İspanya, 2022’de de Karadağ’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Buse Naz Çakıroğlu, dördüncü kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, dördüncü kez finale kaldığı organizasyonda üçüncü altınını kazanmış oldu.