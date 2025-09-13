Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Dünya Boks Şampiyonası yarı final maçı hangi kanalda?

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda adını yarı finale yazdırarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen organizasyonda Hindistanlı rakibi Zareen Nikhat’ı 5-0 mağlup eden Buse Naz, güçlü performansıyla dikkat çekti. Şimdi tüm gözler, milli sporcunun yarı final mücadelesine çevrildi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU BOKS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo kategorisindeki yarı final mücadelesinde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistanlı rakibi Feruza Kazakova ile karşı karşıya gelecek. Maçın yapılacağı gün kesinleşirken, saat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonadaki başarılarıyla adını finale yazdırmaya çok yaklaşan milli sporcu, yarı finalde ringe çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin gözü kulağı bu kritik karşılaşmada olacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Ancak maçın canlı yayınla ekranlara gelmesi bekleniyor.