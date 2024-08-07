Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale adını yazdırdı
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Kaynak: DHA
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filipinli rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi.
Roland-Garros Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, üç raundtan da galip ayrılarak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve finale çıktı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, Paris 2024'te de adını finale yazdırmış oldu.
Çakıroğlu, final karşılaşmasında 9 Ağustos Cuma günü TSİ 21.47'de Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yu Wu ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.