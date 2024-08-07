Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale adını yazdırdı

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filipinli rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi.

Roland-Garros Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, üç raundtan da galip ayrılarak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve finale çıktı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, Paris 2024'te de adını finale yazdırmış oldu.

Çakıroğlu, final karşılaşmasında 9 Ağustos Cuma günü TSİ 21.47'de Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yu Wu ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.