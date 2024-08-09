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Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo finalinde Çinli rakibine yenildi. Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'ü gümüş madalya ile tamamladı.

Spor
  • 09.08.2024 23:24
  • Giriş: 09.08.2024 23:24
  • Güncelleme: 09.08.2024 23:27
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
AA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

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