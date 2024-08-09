Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.