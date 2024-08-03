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Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya’dan Pihla Kaivo-Oja’yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Spor
  • 03.08.2024 23:03
  • Giriş: 03.08.2024 23:03
  • Güncelleme: 03.08.2024 23:05
Kaynak: İHA
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde
AA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 50 kiloda mücadele eden Fenerbahçeli mili boksörü Buse Naz Çakıroğlu, Finlandiyalı rakibi Pihla Kaivo-Oja ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden son olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Çakıroğlu’nun, finale yükselme mücadelesi 6 Ağustos Salı günü yapılacak.

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