Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan olimpiyatlarda bronz madalya

Türk güreş tarihinde olimpiyat oyunlarında Yasemin Adar Yiğit’ten sonra madalya kazanan ikinci kadın sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu oldu.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı bitime 10 saniye kala 4-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Paris’e son dünya şampiyonu ünvanıyla ve altın madalya hedefiyle giden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk maçını kaybedince repesajda, Polonyalı Wiktoria Choluj ile mücadele etti. Bu karşılaşmayı 4-3 kazanan Buse, bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazandı. Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile bronz madalya için karşılaşan Çavuşoğlu, müsabakanın ilk dakikalarda rakibini minder dışına taşıyarak 1-0 öne geçti ve ilk devreyi önde kapattı. İkinci devreye Kuzey Koreli Sol Gum Pak, hızlı başladı ve 2-1 öne geçti. Buse, maçın son 57 saniyesinde skoru 2-2’ye getirdi. Buse, son saniyede rakibi karşısında 4-2 öne geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde eksik olan olimpiyat madalyasını kazandı. Bugüne kadar Avrupa’da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Çavuşoğlu, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris’te kazanmış oldu.