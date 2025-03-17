Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan milli sporcu Busenaz Sürmeneli 66 kiloda, Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.



Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.



Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.