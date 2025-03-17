Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.

Spor
  • 17.03.2025 00:21
  • Giriş: 17.03.2025 00:21
  • Güncelleme: 17.03.2025 00:25
Kaynak: ANKA
Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
ANKA

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan milli sporcu Busenaz Sürmeneli 66 kiloda, Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

BirGün'e Abone Ol