Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin spor hayatı ve başarıları

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları içerisinde ortaya koyduğu performansla birlikte adından söz ettiren Busenaz Sürmeneli yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Milli boksör Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda son 16'ya kalmasıyla birlikte birlikte Busenaz Sürmeneli'nin spor hayatı, kariyeri ve başarıları gündeme geldi. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında? İşte Busenaz Sürmeneli'nin spor hayatı, kariyeri ve başarıları!

33. Paris Olimpiyatları kapsamında kadınlar boks 66 kg kategorisinde Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finale kalmasıyla birlikte yurttaşlar Busenaz Sürmeneli kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları içerisinde mücadele eden Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında? İşte Busenaz Sürmeneli'nin hayatı, kariyeri ve başarıları!

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998, Bursa doğumlu Türk boks sporcusudur. Aslen Trabzonlu olan Busenaz Sürmeneli lisans eğitimini Trabzon Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan Busenaz Sürmeneli boks hayatındaki ilk resmi başarısını 2013 yılında 15 yaşındayken Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya ile almıştır.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI

Busenaz Sürmeneli'nin ulusal ve uluslararası alanlarda elde ettiği başarılar ve madalyalar listesi şu şekilde:

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Şampiyonası: Gümüş Madalya

Gümüş Madalya 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2017 Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2017 İpekyolu Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2017 Felix Stamm Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2017 Avrupa Birliği Şampiyonası: Gümüş Madalya

Gümüş Madalya 2018 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2018 Belgrad Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Dünya Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Avrupa Şampiyonası: Bronz Madalya

Bronz Madalya 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 57. Belgrad Winner Cup: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Balkan Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2020 64. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2021 2020 Yaz Olimpiyatları: Altın Madalya

Altın Madalya 2021 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları: Altın Madalya

Altın Madalya 2021 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2021 10. Nations Cup Uluslararası Turnuvası: Altın Madalya

Altın Madalya 2022 Dünya Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2022 Avrupa Şampiyonası: Bronz Madalya

Bronz Madalya 2022 Akdeniz Oyunları: Altın Madalya

Altın Madalya 2022 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası: Gümüş Madalya

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN SPOR HAYATI

Ulusal ve uluslararası arenalarda kadınlar boks kategorisinde başarılı bir performans gösteren milli boksör Busenaz Sürmeneli Türkiye'nin olimpiyatlarda boks kategorisinde elde ettiği ilk altın madalyanın sahibidir. 2023 yılında Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü'nü alan milli boksör Busenaz Sürmeneli 2024 yılına kadar Trabzonspor Kulübü'nde oynadıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olmuştur.

Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli?

25 Haziran 1998 doğumlu olan Busenaz Sürmeneli şuan 26 yaşındadır. Bursa doğumlu olan milli boksör aslen Trabzonlu'dur.