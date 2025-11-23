Business Class harcama: THY’den 4,4 milyar TL’lik reklam

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zammıyla gündeme gelen THY’nin 2025 yılının üçüncü çeyreğine yönelik mali raporu hazırlandı.

Ocak-Eylül 2025 dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün, 2025 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.

THY’nin 2025’in ilk çeyreğine yönelik mali raporu tamamlandı. Kurumun Ocak-Eylül 2025 döneminde reklam için yaptığı harcamanın, 4,5 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

FAHİŞ HARCAMA

THY’nin, Ocak-Eylül 2025 döneminde reklam ve tanıtım için harcadığı para kayıtlara, 4 milyar 485 milyon TL olarak geçti. Kurum, 2025’in ilk çeyreğinde, dışarıdan aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için de 887 milyon TL ödedi. THY’nin, 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren dokuz aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi. Buna göre, Ocak-Eylül 2024 döneminde 348 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, Ocak-Eylül 2025 döneminde 506 milyon TL'ye fırladı.

SAÇILAN PARALAR

2025’in üçüncü çeyreğinde reklam ve tanıtım için 4,4 milyar TL harcayan THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla astronomik artışlar yaşandı. Kurumun, reklam için ödediği para, 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2020: 561 milyon TL.

2021: 696 milyon TL.

2022: 1 milyar 847 milyon TL

2023: 4 milyar 694 milyon TL

2024: 7 milyar 140 milyon TL

2025 (Ocak-Eylül): 4 milyar 485 milyon TL

***

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

THY’nin 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda önemli değişiklikler yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Fatmanur Altun’un THY Yönetim Kurulu’ndaki görevleri sona erdi. Keskin ve Altun’un yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile iş insanı Gülden Nacar atandı. Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş ise yönetim kurulunda görevine devam etti.