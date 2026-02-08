BUSKİ açıkladı: Bursa'da barajların doluluk oranında son durum
BUSKİ verilerine göre, Bursa’ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı 7 Şubat itibarıyla yüzde 26.8 oldu. Bu oran 23 Ocak 2026'da yüzde 6.8'di.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 26.8'e yükseldi.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.
Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta yüzde 6.8 iken bugünkü verilere göre yüzde 26.88 oldu.
BUSKİ tarafından paylaşılan verilerde baraj bazlı doluluk oranını paylaşılmadı.