Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUSKİ açıkladı: Bursa'da barajların doluluk oranında son durum

BUSKİ verilerine göre, Bursa’ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı 7 Şubat itibarıyla yüzde 26.8 oldu. Bu oran 23 Ocak 2026'da yüzde 6.8'di.

Güncel
  • 08.02.2026 09:43
  • Giriş: 08.02.2026 09:43
  • Güncelleme: 08.02.2026 09:56
Kaynak: Haber Merkezi
BUSKİ açıkladı: Bursa'da barajların doluluk oranında son durum

Bursa’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 26.8'e yükseldi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta yüzde 6.8 iken bugünkü verilere göre yüzde 26.88 oldu.

BUSKİ tarafından paylaşılan verilerde baraj bazlı doluluk oranını paylaşılmadı.

BUSKİ 
BirGün'e Abone Ol