BUSKİ açıkladı: Nilüfer’de 10 saatlik su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz Çarşamba günü Nilüfer'de 10 saatlik su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, 31 Temmuz Çarşamba günü Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı bilgisi verildi.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi; Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 31 Temmuz 2024 (YARIN) tarihinde 09:00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.