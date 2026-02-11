Giriş / Abone Ol
BUSKİ duyurdu: Bursa'da barajların doluluk oranında son durum

BUSKİ verilerine göre, Bursa’ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı 11 Şubat itibarıyla yüzde 38.2 oldu. Bu oran 23 Ocak 2026'da yüzde 6.8'di.

  • 11.02.2026 09:21
  • Giriş: 11.02.2026 09:21
  • Güncelleme: 11.02.2026 09:35
Fotoğraf: AA

Bursa’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 38.2'ye yükseldi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen ekim, kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta yüzde 6.8 iken bugünkü verilere göre yüzde 38.2 oldu.

BUSKİ tarafından paylaşılan verilerde Doğancı ve Nilüfer barajlarının ortalama doluluk oranı paylaşıldı.

