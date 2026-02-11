BUSKİ duyurdu: Bursa'da barajların doluluk oranında son durum

Bursa’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 38.2'ye yükseldi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen ekim, kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta yüzde 6.8 iken bugünkü verilere göre yüzde 38.2 oldu.

BUSKİ tarafından paylaşılan verilerde Doğancı ve Nilüfer barajlarının ortalama doluluk oranı paylaşıldı.