BUSKİ duyurdu: Bursa'da barajların doluluk oranında son durum
BUSKİ verilerine göre, Bursa’ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı 30 Mart 2026 itibarıyla yüzde 78.06 oldu. Bu oran 18 Şubat 2026'da yüzde 52.85; 23 Ocak 2026'da ise yüzde 6.8 idi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen ekim, kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son aylardaki yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.
BUSKİ tarafından paylaşılan verilerde Doğancı ve Nilüfer barajlarının ortalama doluluk oranı paylaşıldı.