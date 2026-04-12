Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUSKİ duyurdu: Bursa'da son yağışların ardından barajlar neredeyse tamamen doldu

BUSKİ verilerine göre, Bursa’ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı 12 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 97,43 oldu. Bu oran 18 Şubat 2026'da yüzde 52,85; 23 Ocak 2026'da ise yüzde 6,8 idi.

Güncel
  • 12.04.2026 11:52
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yükselişini sürdürdü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen ekim, kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son aylardaki yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta yüzde 6,8; 18 Şubat 2026'da yüzde 52,85 iken bugünkü verilere göre yüzde 97,43 oldu.

BUSKİ
BirGün'e Abone Ol