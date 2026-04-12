BUSKİ duyurdu: Bursa'da son yağışların ardından barajlar neredeyse tamamen doldu

Bursa’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yükselişini sürdürdü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kurak geçen ekim, kasım ve aralık aylarında kritik uyarı düzeyindeki su seviyesi son aylardaki yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta yüzde 6,8; 18 Şubat 2026'da yüzde 52,85 iken bugünkü verilere göre yüzde 97,43 oldu.