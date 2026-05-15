Bütçe açığı 4 ayda 750 milyar lirayı aştı!

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, nisanda 1 trilyon 186 milyar 164 milyon lira, giderleri 1 trilyon 524 milyar 891 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre nisanda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,9 artarak 1 trilyon 186 milyar 164 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 34,7 yükselerek 1 trilyon 524 milyar 891 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 artışla, 5 trilyon 191 milyar 546 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 40 yükselerek 5 trilyon 950 milyar 322 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, nisanda 338 milyar 727 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 758 milyar 776 milyon lira açık verdi.