Bütçe açığı dört ayda 691 milyar TL oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçesi verilerine göre; merkezi yönetim bütçe dengesi nisan ayında 177,8 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayındaki açık ise 691,3 milyar TL oldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 595 milyar 813 milyon lira, giderleri 773 milyar 643 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

NİSAN AYINDA 177 MİLYAR 830 MİLYON LİRA AÇIK

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 122,3 artarak 595 milyar 813 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 93,2 artışla 773 milyar 643 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,1 yükselerek 2 trilyon 233 milyar 11 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,3 artarak 2 trilyon 924 milyar 323 milyon lirayı buldu.

Merkezi yönetim bütçesi nisanda 177 milyar 830 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 691 milyar 312 milyon lira açık verdi.