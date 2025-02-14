Bütçe açığında illüzyon

İktidar, 2024 yılında beklentilerin altında kalan bütçe açığının kamuda tasarruf ile sağlandığı algısını yarattı. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan gerçekleşme tahminlerinin de gerisinde kalan bütçe açığının nasıl sağlandığı ise soru işaretlerine neden oldu.

2024 başında bütçe açığı 2,7 trilyon lira olarak öngörüldü. Eylül ayında açıklanan OVP’de bütçe açığının 2 trilyon 148 milyar lira seviyesinde olacağı tahmin edildi. Yıl sonunda gerçekleşen açık ise daha da düşük oldu. 2024 yılı bütçesi 2 trilyon 106 milyar lira açıkla kapandı. Böylece bütçe açığı OVP’de yer alan gerçekleşme tahminin 42 milyar lira altında kaldı.

OVP’de 11 trilyon 213 milyar lira olarak öngörülen bütçe harcamaları da 10 trilyon 777 milyar lira olarak gerçekleşti ve tahminin 436 milyar lira altında gerçekleşti. OVP’de tahmin edilene göre cari transferler 148 milyar lira, sermaye giderleri 149 milyar lira daha düşük gerçekleşti. Faiz harcamaları da 27 milyar lira gerçekleşme tahminin altında kaldı.

Prof. Dr. Aziz Konukman, bütçe açığının beklentilerin altında kalmasını "Ali Cengiz oyunları" olarak nitelendirdi. Konukman, "Bu tamamen bir illüzyondur. İktidar, bütçe açığını düşük göstermek için harcamaları gizleme yoluna gitti. Kamuoyunu yanlış yönlendiren bir muhasebe hilesiyle karşı karşıyayız. Beklenen tasarruf 100 milyar iken bu illüzyonla tasarruf dört misline çıkartılıyor" dedi.