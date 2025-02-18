Bütçe dikiş tutmuyor

Merkezi yönetim bütçesi yeni yılın ilk ayında açık verdi. 2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56,3 milyar TL, bütçe gelirleri 917,1 milyar TL ve bütçe açığı 139,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak'ta vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,3 artışla 792 milyar 667 milyon lira oldu. Bütçe giderleri Ocak 2024'te 767 milyar 968 milyon lira iken bu yılın ocak ayında yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Böylece 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2'si ilk aydan kullanılmış oldu.

Vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı yüzde 69,54, dolaysız vergilerin payı ise yüzde 30,46 olarak gerçekleşti. 278 milyar 881 milyon TL’lik KDV geliri, 135 milyar 59 milyon TL ÖTV, 46 milyar 43 milyon TL BSMV geliri kaydedildi. KDV gelirinde geçen yılın ocak ayına göre yüzde 39,8 oranında artış yaşanırken ÖTV’de yüzde 38,2, BSMV gelirinde ise yüzde 101,1 artış yaşandı.

163 MİLYAR 18 MİLYON TL FAİZE GİTTİ

2025 yılında bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL’lik ödenekten ocak ayında 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL gider kaydedildi. Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında arttı. Harcama kalemlerinde Ocak ayında 163 milyar 18 milyon TL faiz ödemelerine gitti.

Erdoğan’ın "gizli kasası" olarak kullanılan ve hesap sorulmayan kalem olarak bilinen örtülü ödenek harcamaları ise adeta patladı. 2024’ün ocak ayında 285 milyon TL olan örtülü ödenek harcaması, 2025’te 1 milyar 563 milyon TL’ye yükseldi. Örtülü ödenek harcamalarındaki beş kattan fazla artış yaşandı.

Geçen yılın Ocak ayında 68 milyon 397 bin TL tutarında harcama kaydedilen kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları için bu yılın ilk ayında 126 milyon 309 bin liralık harcama kaydedildi. Bu harcamanın 13 milyon 176 bin liralık kısmını baskı ve cilt giderleri oluşturdu.

347,7 MİLYON TAŞIT VE UÇAK KİRALARINA AKTI

Tasarruf söylemleri havada kalırken, israf harcamaları şişmeye devam ediyor. 2024’te 319 milyon TL olan taşıt ve uçak kiralama masrafları, 2025’te 347,7 milyon TL’ye çıktı. Taşıt kiralamaya 185,7 milyon TL, uçak kiralamaya ise 162 milyon TL harcandı.

Temsil ve tanıtma kaleminden 49 milyon 605 bin lira harcandı. 2024’te bu tutar 18 milyon 838 bin TL’ydi.

Bütçe giderleri içerisinde görev zararı olarak EÜAŞ’a 14 milyar 172 milyon TL, BOTAŞ’a ise 35 milyar lira aktarıldı.

SARAY HARCAMASINDA YÜZDE 299 ARTIŞ

Öte yandan Saray’daki harcamalarda yaşanan artışta dikkat çekti. Geçen yılın Ocak ayına göre bu yıl Saray’dan harcamalarında yüzde 299 artış yaşandı. 2024'ün ilk ayında 446 milyon 343 bin lira olan harcamalar, 2025 Ocak ayında 1 milyar 779 milyon 281 bin liraya yükseldi. Buna göre Saray, Ocak ayında 1 dakikada 41 bin lira; 1 saatte 2 milyon 472 bin lira; 1 günde 59 milyon 309 bin lira harcadı.