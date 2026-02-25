Bütçe Erbaş ekibine emanet

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, beş başkan yardımcısı ve bütün birim amirlerini değiştirdi.

Diyanet’in tüm yönetim kadrosunu değiştiren Arpaguş’un atamaları, tartışmaları beraberinde getirdi.

Ali Erbaş döneminde Diyanet bütçesinin başındaki isim olan Bütçe Daire Başkanı Halit Güldemir, Safi Arpaguş tarafından terfi ettirilerek Diyanet'in strateji biriminin başına getirildi. Güldemir’den boşalan Bütçe Daire Başkanlığı koltuğuna ise İlahiyatçı Harun Ünal oturdu. Bütçenin sorumluluğunun maliye mezunu uzmanlara verilmesi gerektiğini kaydeden başkanlık kaynakları, liyakat vurgusu yaptı.

STRATEJİK HATA

Erbaş döneminde tartışma yaratan lüks makam araçları, beş yıldızlı otel toplantıları ve kalabalık yurt dışı ziyaretlerinin finansmanını koordine eden Halit Güldemir’in terfi ettirilmesi de tepkiyle karşılandı. Başkanlık kaynakları, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atanan Halit Güldemir’i, “Erbaş’ın kara kutusu Hasan Güçlü’nün en yakını” olarak nitelendirerek, “Safi beyi yanlış yönlendiriliyor. Karar kendisine ait olduğu için sonuçlar da kendisine fatura edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş dönemindeki beş yıldızlı otelde toplantı geleneğinin Arpaguş döneminde de sürdürüldüğünün altını çizen Diyanet kaynakları, şunları söyledi: “Diyanet, okulların ara tatilde olduğu dönemde Antalya'daki lüks tesiste il müftüleri toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Erbaş döneminde bütçenin başında olan, Arpaguş döneminde terfi ettirilen Halit Güldemir'in koordinesinde yapıldı. Yani, Erbaş'ın lüks tercihlerini koordine edenler yeni yönetimi de markaja aldı.”