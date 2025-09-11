Bütçe eriyor, ormanlar yanıyor: OGM’nin bütçe payı kuşa döndü

Türkiye, hemen her yıl olduğu gibi 2025 yılının yazında da orman yangınlarına teslim oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte 27, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde 200’e yakın yangın çıktı. Aralarında İzmir, Manisa, Balıkesir, Sakarya ve İstanbul’un da yer aldığı kentlerde çıkan yangınlar, uzun süre söndürülemedi. Yangınlarda binlerce hektar orman alanı küle döndü. Bazı kentlerde saatlerce süren yangınlara havadan müdahale edilmediği öne sürüldü. Yangınlara müdahalede gösterilen zafiyet, gözlerin Orman Genel Müdürlüğü’ne çevrilmesine yol açtı.

BÜTÇEDE BÜYÜK GERİLEME

BirGün’ün, Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı gerekçesiyle tartışılan Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesine tuttuğu mercek, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Müdürlüğün bütçe payının, yıllar itibarıyla giderek eridiği belirlendi. Müdürlüğe 2026 yılı için teklif edilen bütçenin payı da 2019 yılını dahi yakalayamadı.

2019 yılında OGM’ye, 3 milyar 310 milyon 410 bin TL bütçe verildi. Müdürlüğün 3,3 milyar TL’lik 2019 yılı bütçesinin, 73 milyar 771 milyon 848 bin TL’lik özel bütçeli idarelerin toplam bütçesi içindeki oranı, yüzde 4,48 olarak hesaplandı. OGM’nin bütçe payı, 2020 yılı itibarıyla giderek eridi.

Toplam 27 bin 485 hektar orman alanının küle döndüğü 2024 yılında OGM’nin bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı, en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 2,55’e kadar düştü.

OGM bütçesi 2025 yılında ise 45 milyar 494 milyon 330 bin TL oldu. 2025 yılı bütçesinin özel bütçeli idarelerin toplam bütçesi içindeki payı, yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

∗∗∗

ALINMAYAN DERS

OGM’ye teklif edilecek bütçenin yetersizliği dikkat çekti. OGM’ye 2026 yılında 59,2 milyar TL bütçe verilmesi planlandı. OGM’ye teklif edilen bütçenin payı yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

∗∗∗

FAİLİ MEÇHUL 111 YANGIN

2025 yılının yaz aylarında alevlere teslim olan ormanların, 2024 yılı yangın istatistikleri de dikkati çekiyor. 2024’te 117 adet yangının kasıt, bin 839 adet yangının ihmal nedeniyle meydana geldiği, bin 111 yangının çıkış nedeninin belirlenemediği, yangınlarda toplam 27 bin 485 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtiliyor.