Bütçe görüşmelerinde Ağbaba ile Bakan Bak arasında “KYK yemekleri” tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerinde Malatya KYK Kız Yurdu’nda çekilmiş bir yemek fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafta öğrencilere kahvaltı olarak patates, yumurta ve ekmek verildiği görüldü. Ağbaba, yemeklerin kötü olmasını eleştirdi.

AKP sıralarında oturan milletvekilleri, Ağbaba’ya “Nereden anlayacağız yurtta olduğunu, fotoğrafı senin çekmediğini nereden bilelim” diye laf attı. Ağbaba, bunun üzerine KYK yurdunda çıkan yemeğin fotoğrafını göstererek, “Bu kahvaltı çocuklara 55 liraya satılıyor. Akşam yemeği 110 liraya satılıyor. 165 lira para alınıyor. Bazen CHP’li belediyeleri örnek alın. Buna bakanlar da dahil” dedi. Ağbaba’nın bu sözleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Öğrenciden hiçbir şekilde para alınmıyor” diye konuştu.

AĞBABA'DAN BAKAN BAK'A: "CHP'Lİ BELEDİYELER, SİZE KENT LOKANTALARINDAN YEMEK SERVİSİ YAPSIN"

Ağbaba, Bakan Bak’a KYK yurtlarındaki yemeklerin bu fiyatlara mal ediliyorsa çok pahalıya mal edildiğini belirterek, “CHP’li belediyelerle konuşun. Size kent lokantalarından yemek servisi yapsın. Hem daha ucuza mal olur. İstanbul’da 40-50 lira. Türkiye’nin pek çok yerine kent lokantaları açıldı. Millete ucuz yemek vermeye devam ediyor” dedi.

OSMAN BAK: "ÖĞRENCİLERDEN HİÇBİR ŞEKİLDE PARA ALINMIYOR"

Ağbaba ve Bakan Bak, KYK yurtlarında yemeklerin ücretli olup olmadığı üzerine tartıştı. Bakan Bak, “Öğrenciden hiçbir şekilde para alınmıyor” dedi. KYK yurtlarında devletin sübvanse ettiği yemek parasının bir diğer adıyla 'beslenme yardımı'nın üzerinde bir yemek harcaması yapılırsa öğrenciler fark ücreti ödüyor.

KYK YURTLARINDA BESLENME YARDIMI AŞILIRSA, ÖĞRENCİLER FARK ÜCRETİ ÖDÜYOR

Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün sübvanse ediliyor. Beslenme yardımı, sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira olarak uygulanıyor. Örneğin bir öğrenci sabah kahvaltısında 80 liralık bir yemek alırsa, 55 lira olan beslenme yardımını aştığı için cebinden 25 lira ödüyor.