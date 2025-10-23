Bütçe görüşmelerinde CHP'den oyuncak bebekli protesto

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyoda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili sunum yapacak. Komisyon toplantısı başlamadan önce CHP Grubu oyuncak bebek ve dövizlerle 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve Yılmaz'ın sunumunu protesto etti.

CHP Grubu Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunuma atıfta bulunarak "Biliyorsunuz 2023 seçimlerinde hükümet Sayın Cumhurbaşkanı vaatler de bulundu. Ne dedi? Bankacılara 7200 prim gün dedi. Hala TV'de duruyor. 'Stajyer ve çıraklara sigorta başlangıç ayısı taşınmaz mağdurlara kadro, tüm memurlara 3600 ek gösterge. Emekli memura seyyanen zam' dedi. Bunların hiçbiri gerçekleştirmedi. Karşımızda bir siyasi dolandırıcılıkla karşı karşıyayız. Maalesef her gün Türkiye daha kötüye gidiyor. Tam 1 Ocak 2025'de asgari ücret dört buçuk altın alınırken şu anda 2,5 altın alıyor. Emekli maaşı geçen yıl 2,5 altın iken şu anda 1,5 altına düşmüş durumda. Türkiye'nin gerçek ekonomik durumu bu" diye tepki gösterdi.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUK ŞU ANDA 151 BİN LİRA BORÇLA DOĞDU"

CHP Grubu adına getirdikleri oyuncak bebeği işaret eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bugün bir misafirimiz var, bir bebeğimiz var. Bu bebek, doğmamış çocuk şu anda 151 bin lira borçla doğdu. Bütün ekonomik politikanın özeti aslında burada yatıyor. Bu bebekte yatıyor. Milyonlarca insan borçlu, milyonlarca insan aç, milyonlarca insan yoksul ama burada bu bütçede maalesef bu bebeğin geleceği konuşulmuyor. 40 haramilerin geleceği konuşuluyor. Onlara para ayrılıyor, onlara bütçe ayrılıyor. Bu bebekle ilgili bir şey yok. Doğarken borçlu doğuyor. Türkiye adeta bir çete cumhuriyeti olmuş. Çete cumhuriyeti olmuş. Her tarafın cep telefonları sanal kumarhaneye dönmüş durumda. Her tarafta uyuşturucu batağına saplanmış binlerce gencimiz var. Milli piyango adeta kumarhane olmuş durumda.

"BİR TARAFTA GARANTİ ÖDEME KAPSAMINDA YÜZLERCE MİLYAR HARCANAN PARA"

Burada kumarı yasakladılar ama Türkiye'nin her tarafı kumarbaz dolmuş durumda. Bu bütçe dolayısıyla bu bütçe halkın bütçesi değil, bizim bütçemiz değil. Bebek yoksullarımızın, emeklerimizin bütçesi değil. Bu bütçe sadece 40 haramilerin bütçesi. Tekrar edelim. Bakın şurada Cavit Arı'nın tuttuğu tweete bakın. Cumhurbaşkanının attığı tweet hala sayfasında var, '7.200 iş gününe düşüreceğiz' dedi esnafı. Esnafı da dolandırdı. Çocuklarımızı da dolandırdı. Taşeronu da dolandırdı. 3600 eski gösterge verecek insanları da dolandırdı. Bütçenin özeti burada. Her bebek 151 bin lira borçla doğuyor. Bir tarafta garanti ödeme kapsamında yüzlerce milyar harcanan para, bir taraftan 150 bin lira borçla doğan çocuk. Bütçenin özeti bu. Tekrar söyleyelim. Bir tarafta garanti ödemeleri kapsamında 300 milyara yakın para, bir taraftan 150 bin lira borçla doğan bebek. Bütçenin özeti bu."