Bütçe görüşmelerinde dikkat çeken fotoğraf: Bahçeli ve Çandar aynı karede

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Meclis Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinden birlikte çekildikleri fotoğraf karesini paylaştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Meclis Genel Kurulu'nda başlayan 2026 bütçe görüşmelerine katıldı.

Genel Kurul'da CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la da tokalaşan Bahçeli, Bakırhan'ı Genel Kurul'daki konuşmasından dolayı tebrik ederek çay davetinde bulundu.

Bütçe maratonunun ilk günü, gece yarısından sonra sona erdi.

T24'te yer alan habere göre, DEM Partili Cengiz Çandar da bütçe görüşmeleri sırasında Bahçeli'yle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı.

"Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."