Bütçe görüşmelerinde tartışma: Çift maaşlı vekil halinden memnun

FİSKOBİRLİK Başkanı ve AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın Meclis Genel Kurulu’ndaki sözleri tepkiye neden oldu.

Karadeniz’in önemli geçim kaynaklarından fındıkta fiyatlar son ayda sert düşüş kaydetti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı düşük alım fiyatları nedeniyle tüccarın eline mahkûm edilen fındık üreticisi, tüm yıl ürettiğinin karşılığını alamadı. Üretici zordayken Bayraktar’ın fındık fiyatlarının iyi olduğuna dair açıklamaları dün Meclis Genel Kurulu’nda yeniden gündeme geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri sürerken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Bayraktar’ın, fındık fiyatına ilişkin açıklamasına ilişkin konuştu. Bayraktar, Adıgüzel’in "Bayraktar’ın amacı nedir? Kime hizmet etmek için bunu söylemektedir? Nereden aldı talimatı? 400 TL’nin üzerine çıkması beklenen fiyatı kim aşağı çekmek istedi" açıklamasına kürsüden tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bir televizyon programında şahsıma sorulan soru üzerine ‘300 TL kötü bir fiyat değildir ancak bu sene kuralıklık ve zirai don sebebiyle üreticimiz mağdur oldu. Bu sebeple üreticimizin daha fazla fiyat beklemesi olabilir’ cevabım nedeniyle CHP Ordu milletvekili tarafından lince tabi tutuldum. Sayın Adıgüzel, biz ömrümüzü fındık tarlalarında geçirdik, her daim üreticimizin yanında olduk. Anlaşılan siz vatanın satıldığı plazaları iyi biliyorsunuz. Biz plaza falan bilmeyiz, aziz milletimizden başka kimseden de talimat almayız."

YOKSULLUĞA ‘SAVUNMA SANAYİ’ CEVABI

Ardından AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın söz alarak "Bazı muhalefet milletvekilleri bağırarak, çağırarak ve mübalağa katarak konuşuyor. Türkiye hakikaten dünyanın en stratejik ülkelerindendir. Fakat siz buna destek vereceğinize... 20- 25 sene önce ülkenin varoşlarını hatırlamıyor muyuz" diye sordu. Aydın, "Bizim dönemimizde yapılan ve 80 yılda yapılanları mukayese ediyorum. Su ve sulama alanında son 80 yılda 2,39 trilyon değerinde 7 bin 500 adet tesis edilmiş. Biz ise 10 bin 984 adet vatandaşlarımızın hizmetine tesis sunmuşuz. 20 sene önce savunma sanayi diye bir şey mi vardı. Kimsenin bildiği bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Aydın’ın konuşması CHP milletvekillerinin tepkisi nedeniyle kesildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuşmacılar tarafından partisine yapılan sataşmalar nedeniyle söz alarak şunları söyledi: "Milletvekili konuşmasında ‘Gabar’da petrol bulunuyor, rahatsız oluyorlar’ dedi. Hayır, orada bulunan petrol Batı Karadeniz’de bulunan doğal gaz ne sizin ne benim babamın malı değil. ‘Ama Gabar’da petrol bulduk, Karadeniz’de doğalgaz bulduk’ deyip de yazın ortasında doğalgaza yüzde 25 zam yaparsanız biz buna üzülürüz. Kahramanmaraş depreminde bu Meclis’te bulunan tüm milletvekilleri depremden saatler sonra oradaydı. Tüm belediyelerimiz oradaydı. Bunu eleştirmek, yok saymak bir de sanki bu insanları cezalandırır gibi tutuklamak utanç verici. Bir kanala kayyum atıyorsunuz o kanala atadığınız genel yayın yönetmeninin durumuna bakın ondan sonra milli değerlerden bahsedin. O kanala atadığınız yazara, çizere bakın. Danışmanlarınızın arabada yaptığı pudra şekerlerine bakın. Nereden nereye geldiniz? Lütfü Bayraktar, fındıkla ilgili milletvekilimize laf attınız. Milletvekilimiz ‘çiftçi geçinemiyor’ dedi ama Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı yani Fiskobirlik’ten de maaş aldığını gördük."

VEKİLİN ÇİFT MAAŞ ÇELİŞKİSİ

Başarır’a cevap veren Bayraktar, "’Çift maaş alıyor’ diyorsunuz ya oraya bileğimin hakkıyla seçilerek geliyorum. İkincisi size tavsiye ediyorum beni seçen Trabzon’daki CHP’li Fiskobirlik delegesine gidin bu konuyu anlatın... Kesinlikle Fiskobirlik başkanı olduğum günden beri hak etmiş olmamıza rağmen hiçbir zaman tam olarak maaş almadık" dedi.

AKP’li Bayraktar’ın hem milletvekili hem de FİSKOBİRLİK görevi nedeni ile çift maaş aldığı biliniyor. Bayraktar, 2023 yılında yaptığı bir konuşmada, milletvekili maaşlarının alım gücünün düşük olduğunu iddia ederek "Rabbime hamdolsun fındığımız var. Arka planda bir miktar birikimimiz var. Yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya" demişti.

Bayraktar’ın ‘faydalanmadığını’ iddia ettiği çift maaşa ilişkin çelişkili açıklamaları, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in geçen hafta yaptığı "Utanmıyoruz" açıklamasını hatırlattı. Geçen hafta bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Günaydın’ın iktidarın sınavsız ve mülâkatsız şekilde işe alım sürecini eleştirmesi ve “Utanmıyor musunuz” diye sorması tartışma yaratmıştı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Günaydın’a yanıt olarak “Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten” karşılığını vermişti.

∗∗∗

GERÇEK ENFLASYON GIDA HALİNDE

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri üzerinden tartışma çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in çalışmalarına müdahale edilmediğini iddia etti. Şimşek, Meclis Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmelerde muhalefet partileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verilerine ilişkin eleştirilerini sıraladı. Muhalefetin TÜİK’e yönelik eleştirilerine yanıt veren Bakan Şimşek, bütçe görüşmelerinde kurumla ilgili çok sayıda değerlendirme yapıldığını belirtti. Şimşek, TÜİK’in çalışmalarına herhangi bir müdahalede bulunulmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Bütün bütçe görüşmelerinde TÜİK’e ilişkin birçok değerlendirme yapılıyor. Ben şunu net bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin TÜİK’e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bakan Şimşek’e, “Ulus Hali’nde TÜİK’ten bahset bakalım, ne diyecekler size” sözleriyle tepki gösterdi.

‘Vergi yüzsüzleri’ dedikleri borçlu listesinin açıklanmasıyla Bakan Şimşek, vergi borçlarının silinmesine ilişkin iddialara da açıklık getirdi. Vergi borçlarının yalnızca Meclis kararıyla silinebileceğini belirten Şimşek, “Benim böyle bir yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum” dedi. CHP’li Günaydın’ın, “Komisyonda siliyorlar, her zamanki çarpıtma. Sen silmiyorsun, komisyonda siliyorlar” sözlerine yanıt veren Şimşek, “Kesinlikle Maliye Bakanı’nın veya bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Günaydın, “Vergi dairelerinde siliyorlar, sen silmiyorsun ama talimatla siliniyor. Ne anlatıyorsun bize. Göz göre göre çarpıtma olur mu ya” diyerek eleştirilerini sürdürdü.