Bütçe ideoloji kıskacında: Kadının güçlenmesine değil, hutbeye bütçe

AKP, dini referansları toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda belirleyici hale getirdi. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kritik alanlardaki uygulamalar ile laiklik adeta fiilen rafa kaldırıldı. Kamu kaynaklarının büyük bölümü, toplumsal ihtiyaçlardan çok din hizmetlerine yönlendirildi.

İktidarın bütçe tercihleri de “Dini hizmetler adı altında siyasal iktidarın ideolojik ajandası finanse ediliyor” eleştirilere yol açtı. Merkezi bütçeden 2026 yılında yapılan harcamaların detayları da eleştirilerin haklılığını bir kez daha ortaya koydu.

ON MİLYARLARCA LİRA

AKP iktidarının toplumsal yaşamı dinselleştirme politikalarının, bütçe verilerine de yansıdığı görüldü. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde, “Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi” için 59 milyar 672 milyon 110 bin TL harcandı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapılan harcama, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 18 milyar 574 milyon TL

• Şubat: 13 milyar 359 milyon TL

• Mart: 13 milyar 848 milyon TL

• Nisan: 13 milyar 889 milyon TL

UZAYA BÜTÇE YOK

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için dört ayda harcanan 59,6 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkati çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde kullanılan toplam kaynağın yalnızca 325 milyon 458 bin TL olduğu bildirildi.

KADIN ARKA PLANDA

Benzer bir tablo, “Kadının Güçlenmesi” başlığı altında yapılan harcamalara da yansıdı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için on milyarlarca liralık kaynağın tüketildiği Ocak-Nisan 2026 döneminde, “Kadının güçlenmesi” için yalnızca 2 milyar 375 milyon 246 bin TL harcandığı öğrenildi.