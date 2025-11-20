Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin takvimi belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe kanun teklifinin görüşme takvimine ilişkin önerge görüşüldü. Buna göre 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık 2025 Pazartesi günü görüşülmeye başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler ise 1 Aralık'ta tamamlanacak. TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri için her gün saat 11.00’den itibaren toplanacak ve günlük program tamamlanıncaya kadar mesai sürecek.

Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri toplam 14 günde tamamlanacak. Son gün olan 21 Aralık 2025 Pazar günü birleşim saat 12.00’de başlayacak ve iki teklif üzerindeki görüşmeler bitene kadar çalışılacak.

KONUŞMA SÜRELERİ VE USULLER BELİRLENDİ

Kabul edilen öneriyle birlikte bütçe görüşmelerinin tüm ayrıntılarına ilişkin takvim ve konuşma süreleri de netleşti. Bütçenin tümü üzerindeki başlangıç görüşmesinde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması sınırsız süreyle yapılacak. Siyasi parti grupları ile yürütmeye 60’ar dakika söz verilecek. Kişisel konuşmalar ise 10 dakika ile sınırlandırılacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları dokuz turda görüşülecek. Turların hangi gün yapılacağına ilişkin program TBMM Başkanlığı tarafından yayımlanacak. 9 turun tamamlanmasının ardından iki teklifin maddeleri oylanacak.

Öneriye göre, turlarda sorular gerekçesiz olarak yerinden sorulacak. Her tur için 15 dakika soru, 15 dakika cevap süresi uygulanacak. Görüşmelerin sonunda siyasi parti grupları ile yürütmeye 60’ar dakika süre verilecek. Kişisel konuşmalar bu aşamada 10 dakika olacak.

Bütçenin ilk ve son günü yapılan konuşmalar dışında milletvekillerine ek süre verilmeyecek. Tur yapılan birleşimlerde grup başkanvekilleri yalnızca turların sonunda İçtüzük’ün 60’ıncı maddesi gereğince 6’şar dakika konuşabilecek.