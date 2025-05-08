Bütçe kesintilerine kampüs boykotu

Atahan UĞUR / FRANSA

Fransa Senatosu'nda sağ ve merkez çoğunluğun 630 milyon avroluk yükseköğretim ve araştırma bütçesi kesintisini onaylaması, üniversite öğrencilerinin sert tepkisine yol açtı.

Eğitim ve bilimsel araştırmalardan öğrenci yaşamına kadar birçok alanda ciddi kaynak kaybına neden olacak kesinti, eğitim kalitesinin düşeceği ve düşük gelirli öğrencilerin sistem dışına itileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Senato’nun ocak ayında aldığı kararın ardından Fransa’nın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler harekete geçti. “Kamusal eğitimi öldürüyorsunuz” diyen öğrenciler, Bordeaux’dan Strasbourg’a uzanan üniversite kampüslerinde boykot ve ablukalar başlattı. Şubat ayından bu yana Bordeaux, Toulouse, Rennes, Poitiers, Caen, Lille ve Strasbourg gibi şehirlerdeki üniversitelerde öğrenciler, derslikleri kapattı, kampüs girişlerini masa ve sandalyelerle barikat altına aldı.

EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ

Öğrenciler, bütçe kesintilerinin yalnızca maddi bir tasarruf değil, kamusal eğitimin geleceğine yönelik yapısal bir tehdit olduğunu savunuyor. “Eğitimde tasarruf olmaz” diyen öğrenciler, kütüphane ve laboratuvar saatlerinin azalacağını, kontenjanların azaltılacağını ve bazı programların tamamen kaldırılabileceğini belirtiyor. En çok etkilenecek kesimin düşük gelirli öğrenciler olduğunu vurgulayan eylemciler, bu kesintilerin eğitimde sınıfsal farkı derinleştireceğini dile getiriyor.

Neoliberal politikalarla kamu eğitim sisteminin zayıflatılmasından uzun süredir rahatsız olan öğrenciler, eğitime erişimin genişletilmesini ve akademik özgürlüğün güvence altına alınmasını talep ediyor.

Sol partiler ise bu karara kısa vadeli mali tercihler uğruna eğitimin feda edildiğine işaret ederek karşı çıktı. Sosyalist Partili Senatör Yan Chantrel, kesintilerin birçok üniversiteyi bütçe açığıyla karşı karşıya bırakacağını, bu nedenle bölümlerin kapanabileceğini ve kontenjanların azaltılabileceğini belirtti. Chantrel, bu kesintilerin asıl kazananının özel yükseköğretim kurumları olacağını kaydetti.

SINAVLARI BAHANE ETTİ

Eylemlerin uzaması ve bazı kampüslerde eğitimin aksaması üzerine, üniversite yönetimleri farklı yollara başvurdu. İdare ile öğrenci temsilcileri çeşitli toplantılar düzenleyerek çözüm arandı. Bazı üniversitelerde bu görüşmeler uzlaşıyla sonuçlandı ve öğrenciler barikatları gönüllü olarak kaldırdı.

Ancak her kampüste bu denge sağlanamadı. Bordeaux Montaigne Üniversitesi’nde idare ile öğrenciler arasında gerçekleşen müzakereler çıkmaza girdi. 20 Şubat'ta başlayan boykot, 14 Nisan’a kadar kesintili bir şekilde sürdü. Öğrenciler, kampüs girişlerinde kurdukları barikatlarla boykota devam ederken üniversite yönetimi yaklaşan sınav dönemini gerekçe göstererek polis müdahalesi talebinde bulundu. Müdahale sonucunda kampüs girişindeki barikatlar kaldırıldı.

Üniversite yönetimi, “Mezuniyetlerin riske atılmaması için müdahale gerekiyordu” açıklamasını yaparken, öğrenciler bu kararı “demokratik hakların bastırılması ve üniversite özerkliğinin ihlali olarak” değerlendirdi.

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Bütçe kesintilerinin bazıları şu şekilde:

• Enerji araştırmaları: 219 milyon avro

• Bilimsel araştırmalar: 129 milyon avro

• Uzay araştırmaları: 106 milyon avro

• Üniversite eğitimi: 55 milyon avro

• Öğrenci yaşamı: 8,3 milyon avro

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ÖĞRENCİLER BOYKOTTA

Université Bordeaux-Montaigne, dört hafta süren bir blokaj eylemine sahne oldu. Öğrenciler, derslikleri işgal ederek derslerin yapılmasını engelledi. Gerginlik polis müdahalesiyle sona erdi. (18 şubat-14 nisan boykot vardı)Sciences Po Toulouse’ta öğrenciler, “Kamusal üniversiteyi öldürmeye çalışıyorlar” diyerek okul binasını işgal etti. Öğrenciler özellikle sosyal adalet, erişim hakkı ve eğitim kalitesinin düşmesi konularında uyarıda bulundu.Université Rennes 2, Université de Poitiers ve Université de Caen'de de eylemler yaşandı. Bazı kampüslerde polis müdaheleleriyle boykotlar sonlandırılırken, diğerlerinde diyalog girişimleri dikkat çekti.Strasbourg’ta ise öğrenciler, İsrailli bir üniversiteyle yapılmak istenen ortak projeye karşı protesto düzenledi. Bu protesto, bütçe kesintisi dışında politik hassasiyetlerin de gündeme geldiğini gösterdi.