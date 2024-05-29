Bütçe Maarif'e akıyor: MEB'den 5,7 milyar lira aktarılacak!

"Gölge bakanlık" denilen Maarif Vakfı’na aktarılan para 2024 yılında 5 milyar 702 milyon lirayı bulabilecek. Darbe girişiminin ardından yetki alanı genişleyen vakfa eğitim bütçesinden hemen her yıl fahiş tutarlarda para ayrılıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, "Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak" için kurulan ve "gölge bakanlık" olarak adlandırılan Türkiye Maarif Vakfı’na bütçeden aktarılan pay her geçen yıl artıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Maarif Vakfı'na MEB'den bu yıl 5.7 milyar lira aktarılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.

4 YILDA 6,1 MİLYAR LİRA AKTARILMIŞTI Genel bütçeden Türkiye Maarif Vakfı’na 2022 yılında 1 milyar 871 milyon TL, 2023 yılında ise 2 milyar 955 milyon TL pay verildi. Vakfa 2020, 2021, 2022 ve 2023 aktarılan toplam para 6,1 milyar TL olarak kaydedilmişti. Türkiye Maarif Vakfı’na ödenen para yıllara, yıllara göre şöyle: • 2019: 422 milyon TL • 2020: 259 milyon TL • 2021: 1 milyar 77 milyon TL • 2022: 1 milyar 871 milyon TL • 2023: 2 milyar 955 milyon TL

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” olarak açıklandı.