Bütçe maratonunda bebekli eylem

TBMM'de iki ay sürecek olan bütçe maratonu başladı. ‘İstikrar ve refah bütçesi’ olarak sunulan 2026 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Bütçe müzakere sürecinde, merkezi yönetim kapsamında TBMM ve Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 228 kamu idaresinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçe teklifine ilişkin sunumu öncesi CHP Grubu oyuncak bebek ve ‘Erdoğan sözünü tutmadı’ yazılı dövizlerle 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve Yılmaz'ın sunumunu protesto etti.

CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, oyuncak bebeği işaret ederek “Bugün bir misafirimiz var, bir bebeğimiz var. Bu bebek, doğmamış çocuk şu anda 151 bin lira borçla doğdu” dedi.

“Bütün ekonomik politikanın özeti aslında burada yatıyor” diyen Ağbaba, şöyle konuştu: “Milyonlarca insan borçlu, milyonlarca insan aç, milyonlarca insan yoksul ama burada bu bütçede maalesef bu bebeğin geleceği konuşulmuyor. 40 haramilerin geleceği konuşuluyor. Onlara para ayrılıyor, onlara bütçe ayrılıyor. Bu bebekle ilgili bir şey yok. Doğarken borçlu doğuyor.”

2025’DE 2,2 TRİLYON AÇIK

Bütçe sunumunda dezenflasyon sürecindeki yavaşlamaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Başta kira kalemi olmak üzere hizmet enflasyonunda süregelen atalet, manşet enflasyon üzerindeki baskıların devam etmesine yol açmıştır. Gıda fiyatlarında olumsuz iklim koşullarına bağlı arz yönlü gelişmeler bu iyileşmeyi kısmen sınırlamıştır” diye konuştu.

2025 yıl sonunda bütçe açığının 2 trilyon 208 milyar lira olmasını öngördüklerini belirten Yılmaz, 2025 yıl sonu bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,6 olmasının beklendiğini kaydetti.

2026 yılı merkezi bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olmasının öngörüldüğünü kaydeden Yılmaz, 2 trilyon 741,7 milyar faiz harcaması içeren bütçe teklifine ilişkin “Bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkararak hizmet bütçesi haline getirdik” diye konuştu. Bütçe teklifine göre faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bütçenin geneli üzerine görüşmeler 30 Ekim’de devam edecek.