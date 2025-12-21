Bütçe maratonunun son günü başladı: MHP ve DEM Parti tokalaşmadı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonunun son günü başladı. Meclis'te grubu bulunan partilerin bütçe üzerine görüşlerini dile getireceği son gün, milletvekillerinin yanı sıra siyasi parti genel başkanları da TBMM Genel Kurulu'nda hazır bulundu. Görüşmeler başlamadan önce ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkati çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son günü başladı. Bütçe maratonunun son gününda 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak, bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

Bütçe görüşmelerinin son gününe milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

Dervişoğlu Genel Kurul salonuna girdiğinde Devlet Bahçeli ile tokalaşırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Bahçeli'ye uzaktan selam verip tokalaşmaması dikkati çekti. CHP Genel Başkanı Özel ise bütün siyasi parti liderleri ile tokalaşmasının ardından Genel Kurul'u takip etti.

GÖRÜŞMELERİN SON GÜNÜ

Bugün sona erecek bütçe görüşmeleri kapsamında 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saat mesai yapıldı, 1206 sayfalık tutanak tutuldu.