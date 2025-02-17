Bütçe ocak ayında 139,3 milyar TL açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 917 milyar 83 milyon lira, giderleri 1 trilyon 56 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi.

VERGİ GELİRLERİ

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2024'ün ocak ayına göre yüzde 53,3 artarak 792 milyar 667 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 7 iken geçen ay yüzde 7,1 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 18,1 artarak 104 milyar 29 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 16 milyar 318 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 70 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 91,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 52,6, özel tüketim vergisi yüzde 38,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 101,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24,4, damga vergisi yüzde 55,7, harçlar yüzde 50,5, diğer vergiler tahsilatı yüzde 50,7 artarken, kurumlar vergisi yüzde 20,9 azaldı.