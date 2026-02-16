Bütçe ocakta 214,5 milyar TL açık verdi: Vergi gelirlerinde yüzde 49 artış

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 54,9 artışla 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

VERGİ GELİRLERİ ÜZDE 49 ARTTI

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2025'in ocak ayına göre yüzde 49 artarak 1 trilyon 181 milyar 218 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 7,1 iken geçen ay yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 99,9 artarak 208 milyar liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 25 milyar 955 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 71 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 71,4, kurumlar vergisi yüzde 71,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 80,6, özel tüketim vergisi yüzde 27,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18,5, damga vergisi yüzde 50,2, harçlar yüzde 20,7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 22,9 artış gösterdi.