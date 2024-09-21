Bütçe öğrenciye değil dev kulüplere: Stadyumlar gençliğin bütçesiyle güzelleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik uygulamalarına tutulan mercek, “Gençliğin parası spor kulüplerine akıyor” iddiasının haklılığını ortaya koydu. Sayıştay denetçileri, bakanlık kaynaklarından spor kulüplerine sağlanan ayrıcalıkları açığa çıkardı. Bakanlığa bağlı il müdürlüklerinin usulsüz uygulamaları da Sayıştay denetimlerine takıldı.

Sayıştay denetçileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılına mali hesaplarını inceledi. İncelemelerin ardından hazırlanan rapor, yükseköğretimdeki barınma sorunu çözemeyen bakanlığın kasasını spor kulüpleri için açtığını gözler önüne serdi.

SPOR YAPILACAKTI DÜĞÜN YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinin mülkiyetinde olan ve kiralama yoluyla spor kulüplerine verilen taşınmazların amacı dışında kullandırıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda İstanbul’da amacı dışında kullanılan beş farklı tesis tespit edildi. Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği bazı tesislerin tahsis amacı ve mevcut kullanım durumları, denetim raporunda şöyle sıralandı:

>> İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan ve bir spor kulübüne tahsis edilen 350 metrekarelik taşınmaz, alkollü restorana çevrildi.

>> Sarıyer’de, “Sportif amaçlı kullanılması” amacıyla bir spor kulübüne verilen taşınmazda, gece eğlencesi ve düğün gibi etkinlikler yapıldığı bildirildi.

>> İstanbul Sarıyer’de bir spor kulübüne ait derneğe verilen taşınmazın, dernek tarafından üçüncü şahıslara kiralandığı, kiralanan alanın fitness salonu olarak kullanıldığı öğrenildi.

>> Mersin’de bir spor kulübünün, “Kamp Eğitim Tesisi” olarak kullanması için tahsis edilen alana bungalov evler yapıldı.

GENÇLİK BÜTÇESİ KULÜPLERE AKTI

Denetimler, gençliğin bütçesinden spor kulüplerine sağlanan çok sayıda ayrıcalığa da ışık tuttu. Spor kulüplerine sağlanan ayrıcalıklar, denetim raporunda şöyle kaydedildi:

>> Spor kulüpleri ile il müdürlükleri arasında imzalanan sulh sözleşmeleri hükümlerine uyulmadı. Buna karşın bakanlık, hükümlere uymayan spor kulüplerine yaptırım uygulamadı.

>> Spor kulüplerinin kullanımındaki bazı stadyumların elektrik, su, doğalgaz gibi ortak giderleri il müdürlüklerinin bütçesinden karşılandı.

>> Bazı stadyumların çim bakım hizmetleri il müdürlüğü bütçesinden ödendi.

ZARARI BAKANLIK ÜSTLENDİ

>> Misafir kulüpler tarafından stadyuma verilen zarar, spor il müdürlüğünün kaynaklarıyla onarıldı.

>> Bakanlık mülkiyetindeki stadyumlarda düzenlenen futbol müsabakalarının bilet hasılatından bakanlığa aktarılması gereken para aktarılmadı.

>> Bakanlığa ait olan ve spor kulüplerine tahsis edilen spor tesislerinin isimleri bakanlıktan izin alınmadan değiştirildi. Değişimden kaynaklı sponsorluk ve reklam gelirlerinden bakanlığa aktarılması gereken payın üzerine yatıldı.