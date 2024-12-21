Bütçe reddedildi: ABD hükümeti kapanma riskinde

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ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump’ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısının reddedilmesi, hükümeti kapanma riskiyle bir kez daha karşı karşıya getirdi. Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nde önceki gün yapılan oylamada 174 ‘evet’e karşılık 235 ‘hayır’ oyuyla reddedildi. Hükümete marta kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının iki yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmedi.

Tasarıya Demokratlarla birlikte 78 Cumhuriyetçi meclis üyesi ‘hayır’ oyu verdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson’sa cuma gece yarısından önce geçici bütçe tasarısı konusunda bir yol bulabileceklerine inandığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder ise hükümetin kapanmasının “önlenebilir” bir durum olduğunu söyleyerek bundan kaçınılması gerektiğini belirtti.

NE ANLAMA GELİYOR?

Kongre, her yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati personel” kategorisinde yer alan bu çalışanlar kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.