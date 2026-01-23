Bütçe servise bindi: Taşımalıya 14 milyar lira

İktidarın eğitim politikası nedeniyle milyonlarca öğrenci taşımalı eğitime mahkûm oldu. Çok sayıda köy okulunun kapısına kilit vurulurken kentlerde, “Depreme dayanıksızlık” başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle yıkılan okulların yerlerine yeni okul inşa edilmedi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkanı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kaldı.

KARADELİK HALİNE GELDİ

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 677 bin 139 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 744 bin 625’e çıktı. Kentlerdeki okul sayısının yetersizliği ve kırsalda kapanan okullar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ise 846 bin 168’e fırladı. Taşımalı eğitim kapsamındaki 846 bin 168 öğrencinin 564 bin 651’inin ilk ve ortaokul, 281 bin 517’sinin ise lise öğrencisi olduğu belirtildi.

Taşımalı eğitim, öğrenciler kadar yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle MEB bütçesinde de adeta bir karadelik haline geldi. 2025 yılı bütçesinden, “Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Giderleri” adı altında yapılan harcama da taşımalı eğitimin bütçe üzerindeki yükünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2025 yılındaki taşımalı eğitim giderinin 14 milyar TL’ye dayanması dikkati çekti.

SERVİSLERE 13,8 MİLYAR LİRA

2020 yılında 1 milyar 618 milyon TL olan merkezi bütçeden taşımalı eğitim için kullanılan kaynak, 2025 yılı itibarıyla 14 milyar TL’ye dayandı. Kamunun, “Taşıma yoluyla eğitime erişim gideri” 2025 yılında 13 milyar 851 milyon 936 bin TL olarak gerçekleşti.

KATLANAN MALİYET

Taşımalı eğitim için harcanan parada yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Eğitim bütçesinden taşımalı eğitim için kullanılan kaynak, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2020: 1 milyar 618 milyon TL

• 2021: 875 milyon 140 bin TL (Covid-19 dönemi)

• 2022: 3 milyar 789 milyon TL

• 2023: 6 milyar 74 milyon TL

• 2024: 13 milyar 39 milyon TL

• 2025: 13 milyar 851 milyon TL