Bütçe tercihi faiz lobisinden yana

İktidarın ‘emekliye yok’ dediği kaynaklar faize akmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe Ocak-Şubat döneminde bütçe açığı 190,2 milyar lira oldu. Yılın ilk iki ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 965 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 774,8 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz harcaması ise 640,1 milyar TL’ye ulaştı. Toplam giderlerin yüzde 21,6’sı faiz harcamalarına aktarıldı.

2025 yılının aynı döneminde 302,7 milyar lira olan faiz harcaması, bu yıl yüzde 111,5 oranında büyüdü.

Faize ayrılan kaynak, kamunun sosyal ve kamusal hizmet harcamalarının önüne geçti. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri içerisinde faiz harcaması yine birçok gideri aştı. Şubat itibarıyla sağlık hizmetleri için yapılan 256,1 milyar TL, eğitim hizmetleri için 409,3 milyar liralık harcama, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşmaya 526,9 milyar liralık harcama, faize aktarılan 640,1 milyar liranın gerisinde kaldı.

VERGİ GELİRİ ARTTI

Şubat’ta merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 83’ünü oluşturan vergi gelirleri geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 91,8 artarak 1,1 trilyon TL düzeyine ulaştı. Tahsilat dönemindeki farklılaşmaların etkisiyle Kurumlar Vergisi 376 milyar TL düzeyine yükseldi.

Gelir Vergisi yıllık bazda yüzde 67,5 artarak 220 milyar TL’ye ulaşırken ithalde alınan KDV ve ÖTV gelirlerindeki artışlar yüzde 34,4 ve yüzde 21,1 oldu.

ÖTV gelirlerinin detayına bakıldığında petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’nin yıllık bazda yüzde 33,8, tütün ürünlerinin satışından elde edilen ÖTV’nin yüzde 26,9 yükseldiği, motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’deki artışın ise yüzde 5 düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

SARAY’A TASARRUF YOK

Tasarruf tartışmaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Şubat itibarıyla harcaması 3 milyar 379 milyon lira oldu. 2026 yılında toplam bütçe ödeneği 21 milyar 286 milyon TL olarak belirlenen Saray, yılın iki ayında bu ödeneğin yüzde 15,9’unu harcadı.

İSRAF FREN TUTUMUYOR

Kamunun israf harcaması olarak görülen harcamalarında alışkanlık değişmedi. Kamunun kira giderleri Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,5 artarak 4 milyar 419,7 milyon lira oldu. Bunun 796,9 milyon lirası taşıt kiralarına, 460,2 milyon lirası uçak, helikopter ve hava araçlarına gitti. Taşınmazların satışı ile kiracı konumu gelen kamunun, hizmet binası kiraları geçen yılın Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 61,2 artarak 760,5 milyon liraya çıktı. Cumhurbaşkanının harcama yetkisinde olan ve örtülü ödenek olarak da bilinen gizli hizmet giderleri kaleminden sadece Şubat ayında 2 milyar 959 milyon liralık harcama yapılırken Ocak-Şubat dönemindeki harcama 4 milyar 299,9 milyon lirayı buldu. Kamunun konuk ağırlama, toplantı ve organizasyon harcamaları için kullandığı ‘Temsil ve Tanıtım’ kaleminde 101,2 milyon liralık harcamaya imza atıldı.

BÜTÇENİN YÖNÜ DEĞİŞMELİ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçe verilerine ilişkin yaptığı açıklamada “Rakamlar artık tartışmaya yer bırakmayacak kadar net. Bütçe üretimi ve yatırımı değil, borcun faizini finanse ediyor” dedi. CHP’li Akay, “Türkiye Cumhuriyeti bütçesi yılın ilk iki ayında her gün yaklaşık 10 milyar TL faize çalışmıştır. Millet geçim derdiyle mücadele ederken, devletin bütçesi üretime değil faize akmaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Akay’ın değerlendirmesi şu şekilde: “Sorun sadece faiz değil. Türkiye’nin geleceğini belirleyen yatırım kalemleri sert biçimde gerilemiştir. Sermaye giderleri yüzde 35,5 düşmüştür. Sermaye transferleri ise yüzde 89,6 gerilemiştir. Bu tablo açık bir gerçeği göstermektedir. Devlet daha fazla harcıyor ama bu harcama yatırıma değil borcun faizine gidiyor. Bütçede artık şu tablo oluşmuştur, faiz büyüyor. cari harcamalar büyüyor, yatırım küçülüyor. Bu bir ekonomi politikası değildir; bu faiz sarmalıdır. Türkiye’nin ihtiyacı faize çalışan bir ekonomi değil; üretime, yatırıma ve refaha çalışan bir bütçedir. Bütçenin yönü değişmeden ekonominin yönü değişmez.”