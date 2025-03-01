Bütçe yola döküldü

İktidarın eğitim politikası, milyonlarca öğrenciyi taşımalı eğitime mahkûm etti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, 2025 itibarıyla 400 binin altına kadar geriledi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kaldı.

Taşımalı eğitim, yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle MEB bütçesinde karadelik haline geldi. 2024 yılı bütçesinden, “Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Giderleri” adı altında yapılan harcamanın bütçe üzerindeki yükü bir kez daha gözler önüne serildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı azalsa da taşımalı eğitim giderinin artması dikkati çekti.

TAŞIMAYA MİLYARLARCA TL

2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 1 milyon 59 bin 141 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 12 bin 320’ye düştü. Bu kapsamdaki öğrenci sayısı azalırken taşımalı eğitim giderinde artış kaydedildi. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 6 milyar 74 milyon 455 bin TL olan taşımalı eğitim gideri, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 13 milyar 39 milyon 577 bin TL oldu. 2023-2024 döneminde ilköğretim kademesinde 617 bin 786, ortaöğretim kademesinde ise 394 bin 534 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında olduğu bildirildi.

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KATLANAN MALİYET

Taşımalı eğitim için harcanan parada yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Eğitim bütçesinden taşımalı eğitim için kullanılan kaynak, dönemlere göre aşağıdaki gibidir:

• 2019-2020: 1,61milyar TL

• 2020-2021: 875,1milyon TL

• 2021-2022: 3,78 milyar TL

• 2022-2023: 6,74 milyar TL

• 2023-2024: 13,39 milyar TL