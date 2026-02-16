Bütçede alarm zilleri: Faiz % 180 arttı, yatırım geriledi: CHP'li Akay'dan tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ocak 2026 bütçe verileri, kamu maliyesinde ciddi bir yön kaymasına işaret etti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçedeki yapısal bozulmaya dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

FAİZ GİDERLERİ PATLADI

Ocak 2025’te 163 milyar TL olan faiz ödemesi, Ocak 2026’da 456 milyar TL’ye çıktı. Faiz giderleri bir yılda yüzde 180 arttı. Akay, “Bu artış sıradan değil; bütçe adeta faiz tarafından yutuluyor” dedi.

Toplam bütçe giderleri yüzde 54,9 artarak 1 trilyon 635 milyar TL’ye yükselirken, faiz kalemindeki sıçrama harcama artışının çok üzerine çıktı.

CARİ HARCAMA BÜYÜDÜ, YATIRIM DARALDI

Faiz dışı giderler de hızla arttı. Personel giderleri yüzde 39,9, SGK primleri yüzde 43,5, mal ve hizmet alımları yüzde 46,5 yükseldi. Cari harcamalarda güçlü bir genişleme yaşandı.

Buna karşılık yatırım kalemlerinde sert düşüş görüldü. Sermaye giderleri yüzde 34,7, sermaye transferleri yüzde 31,8 azaldı.

Akay, “Devlet daha fazla harcıyor ama yatırımda frene basıyor. Üretimi ve uzun vadeli kalkınmayı destekleyecek kalemler daralıyor” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇE GELECEĞİ DEĞİL, GÜNÜ FİNANSE EDİYOR”

Faiz ve cari giderlerin arttığı, yatırımların gerilediği bu yapının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Akay, “Faiz artıyor, cari harcama artıyor ama yatırım düşüyor. Bütçe artık geleceği değil, günü finanse ediyor” dedi.

Akay, bütçenin yönü değişmeden ekonomik dengelerin kalıcı biçimde düzelmesinin mümkün olmadığını belirtti.