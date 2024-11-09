Bütçede ‘barınma sorunu’ itirafı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, toplantıda yaptığı sunum ise 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde depremzedelerin yaşadığı barınma sorununun sürdüğünü itiraf etti.

AKP Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan komisyon, Çevre Bakanlığı ile TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek için bir araya geldi. Bakan Kurum’un yaptığı sunumda, on binlerce depremzedenin halen devam eden barınma sorunları da yok sayıldı. Bakan Kurum’un, “2025 yılı sonuna geldiğimizde 453 bin yuva ve işyerinin anahtarlarını afetzede kardeşlerimize vermiş olacağız. Evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız” sözleri, “Barınma sorununun devam ettiğinin itirafı” şeklinde yorumlandı.

PEMBE TABLO

Bakan Kurum’un komisyonda yaptığı sunumda deprem bölgesiyle ilgili söyledikleri de dikkati çekti. Kurum, 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen bir buçuk yılı aşkın süreye karşın sorunların çözülemediği deprem bölgesine yönelik pembe bir tablo çizdi. Arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zafiyete ve gecikmelere yönelik tartışmalara rağmen Kurum, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinin daima deprem bölgesinin üzerinde” olduğunu savundu.

GERGİN BAŞLANGIÇ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kurum’un “İzmir Körfezi’nden getirdim” diyerek komisyon salonuna getirdiği kirli su dolu şişe nedeniyle gergin başladı. Komisyonun AKP’li ve CHP’li üyeleri arasında sert tartışmalar yaşanırken toplantıya sık sık ara verildi. İzmir Körfezi’nden getirildiği belirtilen kirli suyun komisyonda gösterilmesinin ardından CHP Milletvekili Veli Ağbaba, “Bakansın, düzeltseydin. İzmir vatan toprağı değil mi? Yunanistan’a mı bağlı?” diye sordu. Ağbaba’nın sözlerinin ardından AKP sıralarından CHP sıralarına laf atıldı.

Çevre Bakanlığı’na 2025 yılı için 219 milyar 294 milyon 468 bin TL teklif edildi. Bütçenin 136 milyar 553 milyon 846 bin TL’si, “Program Dışı Giderler” kalemine yazıldı. Bakanlığın toplam bütçesi içinden, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” kalemine ayrılan payın büyüklüğü de Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Buna göre, 2025 yılında 22 milyar 874 milyon 383 bin TL’nin yoksullukla mücadele için kullanılacağı belirtildi.