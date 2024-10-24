Bütçede çocuk yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe teklifi önceliğin ne olduğunu bir kez daha ortaya koydu. “Çocuk işçiliği ile mücadele” bütçesini 2024’te azaltan Bakanlık 2025’ten itibaren ise tamamen sıfırlamayı planlıyor.

Bakanlığın 2024’te 625 milyar 780 milyon TL olan toplam bütçesinin 2025’te 865 milyar 536 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu bütçenin yaklaşık 861 milyar TL’sini ise cari transferler oluşturdu. Onu 1 milyar 161 milyon TL ile personel giderleri takip etti.

Ancak Bakanlığın teklifinde “Çocukların korunması ve geliştirilmesi” kalemine 2025 yılı için sadece 1000 TL ayrıldı. 2026 ve 2027’de ise 1000 TL’yi dahi çocuklara çok gören bakanlık bu bütçeyi sıfır olarak belirledi.

2024 bütçesinde ise “Çocukların korunması ve geliştirilmesi” 2025 için 33 milyon 972 bin TL, 2026 için ise 40 milyon 9 bin TL kaynak ayrılacağı planlanmıştı. Bakanlık böylece kendi planına bile aykırı davranarak ‘tasarruf’u çocuklardan yaptı.

Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planı’nda “Çocukların korunması ve geliştirilmesi” için yapılacaklar şöyle belirlenmişti: “Bakıma ihtiyacı olan çocukların ailelerinin yanında yetiştirilmesi için yürütülen faaliyetler yaygınlaştırılacak, koruma altına alınan çocuklara yönelik ihtisaslaşmış bakım kuruluşlarının hizmet kalitesi artırılacaktır.” Bütçe ayrılmamasına rağmen hayata geçirilmesi planlanan stratejiler ise şöyle: “Çalışan/çalışma riski altında olan çocukları çalışma hayatından alıp eğitime yönlendirmek. Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu sektörlerde önleyici risk odaklı denetimleri yaygınlaştırmak. Sosyal tarafların bilinç düzeyini artırmak. 81 ilde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek. Ürün tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması bağlamında küresel düzeyde giderek artan hassasiyet ve yasal düzenlemeler konusunda toplum, iş dünyası aktörleri ve tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulması planlanan yol haritası ve politika çerçevesine girdi sağlamak.”

Bakanlığın 2024 performans programında da “Çocuk işçiliği ile mücadele” bütçesinde kesinti yaptığı ortaya çıkmıştı. 2023’te 41 milyon TL olan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele” bütçesi bu yıl 28 milyon 678 bin TL’ye düşürülmüştü.

Çocuklar için bunu reva gören Bakanlık 2025 yılı için hizmet alımlarına 216 milyon 973 bin TL ve temsil ve tanıtma giderlerine ise 6 milyon 687 bin TL kaynak ayırdı.