Bütçede garanti çatlağı: 71,3 milyar TL’lik yardım

AKP döneminde, “Belirli şirketleri fonlamak amacıyla yaptırıldığı” gerekçesiyle eleştirilen köprüler ve otoyollar nedeniyle bütçede açılan delik, devasa boyuta ulaştı. Masa başında ölçüsüzce verilen garantilerin ödemeleri, önlenemeyen enflasyon artışı ve döviz kurundaki tırmanış, yalnızca yurttaşın değil Hazine’nin yükünü de taşınamaz noktaya getirdi. 2026 yılının Ocak-Nisan dönemine yönelik bütçe verileri, garanti ödemelerinin ve müteahhitlerin payının bütçedeki yükünü gözler önüne serdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Milletin cebinden kuruş çıkmayacak” sözüne karşın Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM), “Hazine yardımı” adı altında dev ödenekler aktarıldığı öğrenildi. KGM’ye aktarılan ödeneğin yılın ilk dört ayında 70 milyar TL’yi aştığı görüldü.

ASTRONOMİK ÖDEME

Büyük oranda geçiş garantileri nedeniyle açığa çıkan bütçe açığının finansmanı için KGM’ye hemen her yıl milyarlarca liralık yardım yapıldı. Hazine’den KGM’ye yapılan yardımın, Ocak-Nisan 2026 döneminde astronomik boyutlara ulaştığı tespit edildi.

Hazine’den KGM’ye Ocak ve Şubat aylarında, “Yardım” için sırasıyla 14 milyar 91 milyon TL ve 10 milyar 413 milyon TL aktarıldı. KGM’nin Hazine’den Mart ve Nisan aylarında aldığı yardım tutarı ise sırasıyla 16 milyar 222 milyon TL ve 30 milyar 619 milyon TL olarak gerçekleşti. KGM’nin Hazine’den Ocak-Nisan 2026 döneminde aldığı toplam yardım ise 71 milyar 347 milyon TL olarak hesaplandı.

ÇARPICI ARTIŞ

Ölçüsüzce verilen garantilerin ödemeleri, giderek tırmanan enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle KGM’ye yapılan Hazine yardımında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. KGM’nin Hazine yarımları, 2022-2026 döneminde yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2022: 49 milyar 275 milyon TL

• 2023: 80 milyar 453 milyon TL

• 2024: 103 milyar 491 milyon TL

• 2025: 131 milyar 561 milyon TL

• 2026 (Ocak-Nisan): 71 milyar 347 milyon TL