Bütçede ideolojik tercih: Kadının adı, uzayın payı yok

AKP iktidarının toplumsal yaşamı dinselleştirme politikaları, bütçe verilerine de yansıdı. 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik bütçe verileri, iktidarın tercih ve yönelimlerini gözler önüne serdi. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için ardına kadar açılan merkezi bütçe kasasının, uzay ve havacılık için yalnızca aralandığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan merkezi bütçe verileri, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için hemen her ay milyarlarca lira harcandığını ortaya koydu.

FAHİŞ HARCAMA

Merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2026 yılına 170 milyar 704 milyon 602 bin TL ayrıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için Ocak-Mart 2026 döneminde harcanan para ise 45 milyar 782 milyon 523 bin TL oldu.

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 45 milyar TL’yi aşan din hizmetleri ve yaygın din eğitimi harcamaları toplamı, aylara göre ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 18 milyar 574 milyon 357 bin TL

• Şubat: 13 milyar 359 milyon 286 bin TL

• Mart: 13 milyar 848 milyon 880 bin TL

UZAYA CEP HARÇLIĞI

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan 45,7 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkati çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2026 yılının ocak-mart döneminde kullanılan toplam kaynağın yalnızca 263 milyon 267 bin TL olduğu bildirildi.

KADININ ADI YOK

Benzer bir tablo, “Kadının Güçlenmesi” başlığı altında yapılan harcamaların tablosuna da yansıdı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için on milyarlarca liralık kaynağın tüketildiği Ocak-Mart 2026 döneminde, “Kadının güçlenmesi” için yalnızca 1 milyar 705 milyon 436 bin TL harcandı.