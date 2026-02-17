Bütçede karartma: Erdoğan'ın maaşı gizlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe verilerini dün açıkladı. Ancak bütçe verilerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Bakanlık her ay açıkladığı devlet bütçesinin içindeki Cumhurbaşkanlığı maaş ödeneğini bütçe verilerinden çıkardı.

Karartma nedeniyle halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında aldığı maaşı göremedi. Erdoğan en son aralık ayında 263 bin lira maaş almıştı. Halktan gizlenen yeni maaşın yaklaşık 312 bin 718 lira olduğu hesaplanıyor.

MAAŞI NE KADAR?

Sözcü’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı en son geçen yılın temmuz ayında yapılan zamla 238 bin liradan 263 bin liraya çıkmıştı. Erdoğan en son aralık ayında 263 bin lira maaş aldı ve bu aralık bütçesinde görüldü. Bu yılın ocak ayında memura yapılan yüzde 18.60 oranındaki zam ile brüt 1.000 (net 800 TL) liralık seyyanen zam Erdoğan'ın maaşına da uygulandı. Böylece Erdoğan'ın ocak ayı itibariyle yeni maaşı 312 bin 718 lira oldu.

Eğer karartma olmasaydı kamuoyuna açıklanan bütçede bu maaş görünecekti. Erdoğan aynı zamanda milletvekili emeklisi aylığı alıyor. Milletvekili emekli aylığı 177 bin 658 lira. Dolayısıyla Erdoğan'ın aylık geliri 489 bin 576 lirayı buluyor.

Ancak emekli aylığı SGK tarafından ödendiği için bütçede sadece aylık maaşı yer alıyordu. Cumhurbaşkanı geçen yıla kadar kendi maaşına kendisi zam yapıyordu. Artık her 6 ayda bir memur zammı kadar artacak.