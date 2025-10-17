Bütçede tarımın payı geriledi: ‘Stratejik önem’ yine lafta kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ni “istikrar ve refah” iddiasıyla açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurtdışı programı gerekçesiyle katılmadığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025’te ekonominin yüzde 3,3, 2026’da ise yüzde 3,8 oranında büyümesinin beklendiğini açıkladı.

2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu belirten Yılmaz, aynı yıl için bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

2026 için hazırlanan bütçe teklifine göre devletin kasası 2 trilyon 713 milyar lira açık verecek. Dolaylı vergilerin azaltılacağı yönündeki her yıl tekrarlanan söylemler yine kâğıt üzerinde kaldı. 2026 bütçesi, vergi sisteminin omurgasının yine dolaylı vergiler üzerinden kurulduğunu açık ediyor. Bütçe gelirlerine en büyük katkının katma değer vergisinden gelmesi planlanıyor. ÖTV ve KDV tahsilatının bütçe gelirleri içerisindeki payının yüzde 40 olması bekleniyor.

FAİZ BÜTÇESİ

Bütçe teklifi, 2025’in ilk dokuz ayında 1 trilyon 662 milyar liraya ulaşan faiz harcamasının 2026 yılında da hız kesmeyeceğini ortaya koydu. Faiz ödemelerinin önümüzdeki yıl 2 trilyon 741,7 milyar lira olması bekleniyor. Bu tutarın 2026 için öngörülen bütçe açığının üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı direncin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörüldü.

Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkarırken yükseköğretim dâhil eğitim bütçesi 2 trilyon 896 milyar liraya yükseldi. Böylece merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,3’ü eğitime ayrıldı. Merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayrıldı. Sosyal yardım bütçesi faiz harcamasının yüzde 33,4’üne denk gelen 917 milyar TL oldu.

Öte yandan savunma harcamalarında ciddi artışa gidildi. Savunma harcamaları için 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik harcamaları için 953 milyar lira olmak üzere savunma ve güvenlik sektörü için ayrılan ödenek yüzde 34 artışla 2 trilyon 155 milyar lira oldu.

TARIMIN PAYI DÜŞÜYOR

Yılmaz konuşmasında tarımı ‘stratejik öncelik’ ilan etti ancak bütçedeki payı düştü. İklim değişikliğinin etkisinin giderek daha fazla hissedildiği, yüksek maliyetlerin üretimi sekteye uğrattığı dönemde merkezi bütçeden tarıma ayrılan pay yalnızca yüzde 4,7 oldu. 2025 yılında bu pay yüzde 4,8 düzeyindeydi. 2025 yılında 705,6 milyar lira olan tarıma ayrılan kaynak yılsonu için beklenen enflasyonun da altında, yüzde 25,9 artırılarak 888,2 milyar lira oldu. Tarım sektöründe vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 220 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarımsal KİT’lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 48 milyar lira kaynak ayrıldı.