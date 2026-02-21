Bütçede tercih yine ‘ideolojik’

AKP iktidarının toplumu yaşamı dinselleştirme politikası, eğitim alanında en sert şekilde vücut buldu. Öğrencilerin ve velilerin akademik eğitim taleplerine karşın eğitim yatırımlarının büyük bölümü dini ve mesleki eğitim için yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe verileri de iktidarın eğitim alanındaki tercih ve yönelimlerine ayna tuttu.

Eğitim alanında hayata geçirilen ve Anayasa ile Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilen uygulamalar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde katlanarak arttı. Tekin döneminde iktidara yakın vakıf ve derneklerle imzalanan protokollerin yanı sıra, “Öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açacak” endişesine neden olan çok sayıda uygulamaya da imza atıldı.

İKTİDARIN İDEOLOJİSİ

MEB’in 16 Şubat’ta erişime açtığı, “2026 Yılı Bütçe Raporu” da bakanlığın eğitim yatırımları tercihlerini gözler önüne serdi. Muhalefetin, “AKP’nin ideolojisine göre öğrenci yetiştirilmek isteniyor” eleştirilerini akıllara getiren rapor, dini ve mesleki eğitime verilen ağırlığı bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

TOPLAM 382,1 MİLYAR TL

Bakanlığın raporuna göre, din öğretimi yapan okullara 2026 yılı için 149 milyar 458 milyon 491 bin TL’lik bütçe öngörüldü. Mesleki ve teknik eğitim okulları için öngörülen 2026 yılı bütçesi ise 232 milyar 727 milyon 441 bin TL oldu. MEB’in din öğretimi ve mesleki eğitim yapan okullara 2026 yılı için dağıttığı toplam kaynak kayıtlara, 382 milyar 185 milyon 932 bin TL olarak geçti.

Dini ve mesleki eğitim yapan okullara ayrılan 382,1 milyar TL’lik bütçeye karşın Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kapsayan genel ortaöğretim okullarına ayrılan bütçenin düşüklüğü dikkati çekti. MEB’in bütçe raporuna göre, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen okul türlerine ayrılan kaynak, 224 milyar 105 milyon 500 bin TL ile ifade edildi.