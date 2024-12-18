Bütçede yer alan tüm kalemler yurttaşın olmalı

Haber Merkezi

İstanbul Barosu, İstanbul Adliyesi önünde CMK ücretlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilal Selimoğlu okudu.

Barolar Birliği’nin belirlediği CMK ücretinin 48 bin TL olduğuna değinen Selimoğlu, “Meslektaşlarımızın 48 bin TL altında iş alması açıkça yasaklanmıştır. Ancak aynı ağır ceza mahkemesine CMK kapsamında müdafi olarak bir meslektaşımız görevlendirildiğinde aynı iş için sadece 7 bin 50 TL takdir edilmektedir. Bu ücret üzerinden ayrıca KDV alınması, dosya takibi için yapılan kırtasiye, yol ve yemek giderleri de hesaba katılınca meslektaşlarımızın emeğinin karşılığı olan seviyenin bir hayli altında ücret aldıkları açıktır” dedi.

Selimoğlu’nun ardından konuşan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da "Eğer avukat haysiyetli bir yaşam şartlarına sahip değilse mesleğini haysiyetli olarak icra edemez. Edemeyince de yurttaşların hakkını savunamaz." dedi. Kaboğlu, "Bütçe görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde bütçe hakkı bütün yurttaşların hakkıdır. Bütçede yer alan onca lüks harcama, şatafata yönelik harcamalar, fantezi harcamalar aslında Anayasa’ya aykırıdır." İfadelerini kullandı.