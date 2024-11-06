Bütçeden gençliğe hayal sattılar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Komisyonun CHP ve DEM Partili üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, “Kayyuma hayır” dövizleri ile karşıladı.

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, bütçe görüşmeleri başlamadan önce usul tartışması başlattı.

MUHALEFETTEN KAYYUM TEPKİSİ

Usul tartışmalarıyla ilgili söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba da kayyum atamalarının Türkiye'nin yakıcı gündemini saptırmak amacıyla yapıldığını savundu. Ağbaba, kayyum atamalarının Türkiye ekonomisini doğrudan olumsuz etkilediğini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu DEM Parti Sözcüsü Saruhan Oluç da iktidarın kayyum politikalarını eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazılırken AKP döneminin, “Kayyum atayanlar dönemi” olarak geçeceğini dile getiren Oluç, “Bu sizi utandırmıyor mu? Bunun size politik faydası oluyor mu?” sorularını yöneltti. AKP’nin kayyum politikalarının sandığa olan inancı yok ettiğini kaydeden Oluç, “Demokrasiye ihanet ediyorsunuz” yorumunu yaptı.

BÜTÇEDE MANEVİ DANIŞMAN DETAYI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bütçe sunumunda ise “Manevi Danışman” vurgusu dikkati çekti. Uzmanların eleştirilerine karşın ilk kez 2014 yılında hayata geçirilen, Kasım 2024 itibarıyla ise sayıları 600’ü aşan öğrenci yurtlarındaki manevi rehberler, bakanlığın övünç kaynağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe sunumunda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yurtlarda görevlendirilen manevi danışmanların, “Gençlere sağlıklı ve güvenilir rehberlik hizmeti sunmak için görevlendirildiği” belirtildi.

Bakanlığın verileri ise KYK yurtlarındaki manevi danışmanların sayısında yaşanan çarpıcı artışı ortaya koydu. Hijyen ve güvenlik sorunlarıyla anılan KYK yurtlarına, “Manevi Danışman” adı altında toplam 618 din görevlisinin yerleştirildiği, yurtlardaki psikolog sayısının ise 50 olduğu öğrenildi.

GERÇEKLİKTEN KOPUK YURT SAVUNMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasında öte yandan, KYK yurtlarının, “Otel konforunda” olduğunu da savundu. Bak’ın sözlerine tepki gösteren CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, şunları söyledi: “Sayın Bakan ya kendisini Norveç Gençlik Bakanı sanıyor ya da bu ülkede yaşamıyor. Bozuk asansörler, kurtlu yemekler, sekiz, dokuz yataklı odalar... İşte AKP iktidarının gençlere reva gördüğü beş yıldızlı toplama kampları. Söyler misiniz bu paylaştığım KYK yurtlarının hangisi otel konforu?”

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BÜTÇESİNE MAKAS

Bakanlığın bütçesindeki kritik kalemlerden olan, “Bağımlılıkla Mücadele” kalemindeki tasarruf da tartışma yarattı. Aralarında dini vakıf ve derneklerin de yer aldığı kar amacı gütmeyen kuruluşlara milyarlarca lira kaynak ayıran bakanlığın, “Bağımlılıkla Mücadele” için 2025 yılında yalnızca 48 milyon 171 bin TL’lik kaynak öngördü.

CEMAAT YURTLARININ AKIBETİ

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı yapıdan devralınan yurtları gündeme getirdi. Bakırlıoğlu, darbe girişiminden önce cemaate ait 821 yurt bulunduğunun altını çizerek, “Bunların 131’ini devletleştirdiniz. Kalan 690 yurt ne oldu? TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti gibi kurumlara verdiniz. Hangi amaçla böyle yaptınız?” sorularını kayda geçirdi.

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GENÇLİĞİN BÜTÇESİ VAKIFLARA

Bakanlığın 2025 yılı bütçe teklifi, kar amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılacak kaynağın büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Bakanlığın, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere 2025-2026 döneminde, toplam 6,3 milyar TL kaynak aktarmayı planladığı bildirildi. Bakanlığın 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının ilk yarılarında, vakıf ve derneklere aktardığı para ise bütçe verilerine şöyle yansıdı:

• 2020: 65 milyon 419 bin TL

• 2021: 78 milyon 530 bin TL

• 2022: 287 milyon 689 bin TL

• 2023: 1 milyar 13 milyon 466 bin TL

• 2024*: 699 milyon 71 bin TL

(*Ocak-Haziran)