Bütçenin yüzde 23’ü faize gitti

Merkezi yönetim bütçesi faize akmaya devam etti. Nisan ayında her 100 liralık harcamanın 23 lirası faize gitti.

Ocak-Nisan dönemi bütçe açığı 885,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayı bütçe gelirleri 957,4 milyar lira, bütçe giderleri 1,13 trilyon lira oldu. Aylık bütçe açığı 174,7 milyar TL oldu.

Yüksek faizli borçlanmalar bütçedeki kara deliği büyüttü. İlk dört ayda 724,6 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,8 arttı. Ekonomik faaliyetlere göre harcamalara bakıldığında faiz gideri, sağlık ve eğitim harcamalarının önüne geçti. Nisan itibarıyla 360,6 milyar lira sağlık hizmetlerine giderken eğitim hizmetlerine ise 584,6 milyar TL aktarıldı.

2024 Nisan ayında 114 milyar lira düzeyinde olan faiz harcaması yüzde 129 oranında artarak 260,6 milyar lirayı buldu. Geçen yıl Nisan ayında bütçeden yapılan her 100 liralık harcamanın 15 lirasını faiz giderleri oluştururken 2025 Nisan ayında her 100 liralık harcamanın 23 lirası faize gitti.

HALKTAN TOPLANDI

2025 yılının ilk dört ayında 2,81 trilyon lira vergi toplandı. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53 arttı. Nisan ayı itibarıyla vergi tahsilatının yaklaşık yüzde 53,2’sini, 1,49 trilyon lirasını ÖTV ve KDV gelirleri oluşturdu.

Kredi faizleri, sigorta primleri, döviz alım-satımı gibi bankacılık işlemleri üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden (BSMV) sağlanan gelir, Nisan ayında 44,9 milyar lirayı, Ocak-Nisan döneminde ise 122 milyar 971 milyon lirayı buldu. Geçen yılın ilk dört ayında 93,3 milyar lira olan BSMV geliri bir yılda yüzde 80 artış gösterdi.

HARCAMALAR KISILMADI

Yılın ilk dört ayında taşıt kiralama gideri adı altında 1,32 milyar liralık harcama kaydedildi. Ocak ayında 185,7 milyon lira olan taşıt kirası, Şubat’ta 336,9 milyon TL’ye, Mart ayında, 416,1 milyon liraya, Nisan ayında da 382,2 milyon liraya ulaştı.

Uçak kiraları için Ocak-Nisan döneminde toplamda 925,6 milyon lira harcandı. Ocak ayında 162,1 milyon lira, Şubat ayında 221,2 milyon lira, Mart ayında 287,7 milyon lira olan uçak kiralarına Nisan’da 254,6 milyon lira aktarıldı .

Taşıt ve uçak kiraları için toplamda yapılan harcama 2,25 milyar lirayı buldu. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 2,08 milyar liraydı.

Baskı-cilt giderleri adı altında geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 1,25 milyar liralık harcama kaydedildi.

TARTIŞMALI İSRAF

En tartışmalı israf kalemi olarak adlandırılan temsil, tanıtma ve ağırlama gideri Nisan’da 82,8 milyon lira oldu. Ocak-Nisan döneminde bu tutar, 267,8 milyon lirayı buldu. Bu kalemden yapılan harcama yerel seçimlerin yapıldığı Mart 2024’te dönemde 714,5 milyon lirayı bulmuştu. Harcama tutarındaki bu düşüş, seçim propagandası eleştirilerini haklı çıkardı.

SARAY ÖĞÜTÜYOR

Erdoğan’ın "gizli kasası" olarak kullanılan ve hesap sorulmayan kalem olarak bilinen örtülü ödenekte yılın en büyük harcaması kaydedildi. Nisan ayında 1,64 milyar liralık harcama yapılan örtülü ödenekten ilk dört ayda 4,96 milyar lira harcandı.

Saray’ın harcaması ilk dört ayda 5,36 milyar lirayı buldu. Başlangıç ödeneğinin yüzde 32’si Ocak-Nisan döneminde tüketildi. Ayda ortalama 1,34 milyar lira gider kaydedilen Saray’da dakikada ortalama 31 bin liralık harcamaya imza atıldı.